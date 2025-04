Agganciato da un braccio meccanico in un cantiere | morto operaio 35enne in provincia di Cremona

operaio di 35 anni è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere a Soresina, in provincia di Cremona. Secondo i primi accertamenti, la vittima, un gruista, si trovava vicino al suo mezzo quando avrebbe azionato per errore, forse nel tentativo di prendere qualcosa nell’abitacolo, la benna del suo Bobcat e la pala lo avrebbe Agganciato per poi continuare verso il basso senza che nessuno potesse fermare il braccio meccanico in tempo.L’uomo, di nazionalità egiziana residente in provincia di Brescia, è morto sul colpo. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri di Soresina e di Cremona e degli ispettori dell’Ats Val Padana.L'articolo Agganciato da un braccio meccanico in un cantiere: morto operaio 35enne in provincia di Cremona proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Agganciato da un braccio meccanico in un cantiere: morto operaio 35enne in provincia di Cremona Undi 35 anni èin un incidente sul lavoro in una Soresina, indi. Secondo i primi accertamenti, la vittima, un gruista, si trovava vicino al suo mezzo quando avrebbe azionato per errore, forse nel tentativo di prendere qualcosa nell’abitacolo, la benna del suo Bobcat e la pala lo avrebbeper poi continuare verso il basso senza che nessuno potesse fermare ilin tempo.L’uomo, di nazionalità egiziana residente indi Brescia, èsul colpo. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri di Soresina e die degli ispettori dell’Ats Val Padana.L'articoloda unin unindiproviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cremona, muore operaio 35enne colpito da braccio meccanico - (Adnkronos) – Tragico incidente sul lavoro nel Cremonese. Un uomo di 35 anni è morto in un cantiere a Soresina. A quanto si apprende, la vittima, un gruista, stava operando vicino al proprio mezzo quando, secondo la ricostruzione, avrebbe azionato accidentalmente la benna. Sembra dalle prime informazioni che, a quanto si apprende, volesse recuperare un […] L'articolo Cremona, muore operaio 35enne colpito da braccio meccanico proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Cremona, muore operaio 35enne colpito da braccio meccanico - (Adnkronos) – Tragico incidente sul lavoro nel Cremonese. Un uomo di 35 anni è morto in un cantiere a Soresina. A quanto si apprende, la vittima, un gruista, stava operando vicino al proprio mezzo quando, secondo la ricostruzione, avrebbe azionato accidentalmente la benna. Sembra dalle prime informazioni che, a quanto si apprende, volesse recuperare un […] 🔗periodicodaily.com

Il braccio di ferro. Cantiere con la réclame. Il Tar vieta lo sponsor in piazza della Signoria - di Stefano BrogioniFIRENZEPalazzo Vecchio batte Vivenda: no del Tar al cantiere sponsorizzato in piazza della Signoria. Il tribunale ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società, il cui business è quello di attirare inserzioni pubblicitari da piazzare sui ponteggi di lavori particolarmente visibili. “Vince” dunque anche il regolamento comunale, che al comma 6 dell’art. 21, vieta esposizioni di carattere pubblicitario nella piazza in questione (e anche in piazza Duomo e piazza San Giovanni) “eccezion fatta” per i cantieri finalizzati al restauro di beni del ... 🔗lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Soresina: aziona per sbaglio la benna del Bobcat e viene agganciato alla testa, muore operaio; Colpito alla testa dal braccio meccanico di una gru, muore operaio (NOME); Agganciato dalla pala meccanica della gru, operaio muore a 35 anni: «Nessuno è riuscito a fermarla»; Agganciato da una benna, muore operaio nel Cremonese. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Agganciato dalla pala meccanica della gru, operaio muore a 35 anni: «Nessuno è riuscito a fermarla» - Un operaio di 35 anni è morto in un incidente sul lavoro in n cantiere a Soresina, in provincia di Cremona. Secondo i primi accertamenti, la vittima, ... 🔗msn.com

Soresina: aziona per sbaglio la benna del Bobcat e viene agganciato alla testa, muore operaio - La tragedia all’interno del cantiere allestito per la ristrutturazione di un parcheggio. L’umo, un egiziano di 35 anni, forse si è chinato per raccogliere qualcosa nell’abitacolo ... 🔗msn.com

Costruzione di macchine - Braccio meccanico 2 - Traccia d'esame per la prova sul braccio meccanico tipica per l'esame di Costruzione di macchine. Svolta con calcoli numerici e piccoli accenni sui procedimenti(da controllare per sicurezza). 🔗skuola.net