Affitti brevi via al percorso verso una legge regionale per regolarli

legge regionale per disciplinare gli Affitti brevi a uso turistico, che metta al centro il diritto all’abitare, tenendo allo stesso tempo conto anche delle esigenze del settore turistico. E’ l’obiettivo della Regione Emilia-Romagna, che convocherà entro maggio un primo tavolo di confronto. 🔗 Parmatoday.it - Affitti brevi, via al percorso verso una legge regionale per regolarli Unaper disciplinare glia uso turistico, che metta al centro il diritto all’abitare, tenendo allo stesso tempo conto anche delle esigenze del settore turistico. E’ l’obiettivo della Regione Emilia-Romagna, che convocherà entro maggio un primo tavolo di confronto. 🔗 Parmatoday.it

Su altri siti se ne discute

Affitti brevi, via al percorso verso una legge regionale per regolarli - Una legge regionale per disciplinare gli affitti brevi a uso turistico, che metta al centro il diritto all’abitare, tenendo allo stesso tempo conto anche delle esigenze del settore turistico. E’ l’obiettivo della Regione Emilia-Romagna, che convocherà entro maggio un primo tavolo di confronto... 🔗parmatoday.it

Affitti brevi, via al percorso verso una legge regionale per regolarli - Una legge regionale per disciplinare gli affitti brevi a uso turistico, che metta al centro il diritto all’abitare, tenendo allo stesso tempo conto anche delle esigenze del settore turistico. E’ l’obiettivo della Regione Emilia-Romagna, che convocherà entro maggio un primo tavolo di confronto... 🔗parmatoday.it

Affitti brevi, non più un fenomeno solo fiorentino. Sereni: “Anche Scandicci aumento di locazioni turistiche” - “La scelta della sindaca di Firenze, Sara Funaro, di avviare un monitoraggio esteso sulle strutture ricettive e valutare un blocco anche fuori dal centro storico è una scelta giusta, coraggiosa e che va nella direzione della tutela dell’interesse pubblico. La condivido pienamente, e credo sia un... 🔗firenzetoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Affitti brevi, via al percorso verso una legge regionale per regolarli; EMILIA ROMAGNA: Al via il percorso per la legge sugli affitti brevi a uso turistico | VIDEO; Affitti brevi turistici, la Regione Emilia Romagna sulla legge: “Incontro entro fine mese; Comunicato Regione: Casa. Via al percorso verso una legge regionale per disciplinare gli affitti brevi a uso turistico: primo passo un Tavolo di confronto tra tutti i soggetti coinvolti. Gli assessori Frisoni e Paglia: L'obiettivo è offrire ai comuni un quadro normativ. 🔗Ne parlano su altre fonti

“Disciplinare gli affitti brevi a uso turistico”, via al percorso verso una legge regionale - Bologna - Una legge regionale per disciplinare gli affitti brevi a uso turistico, che metta al centro il diritto all’abitare, tenendo allo stesso tempo ... 🔗piacenzasera.it

Affitti brevi, l’Emilia-Romagna pensa a una legge per limitarli: “Si baserà sui poteri urbanistici” - Entro maggio verrà convocato un tavolo con tutti gli attori interessati all’emergenza casa. Gli assessori Paglia e Frisoni: “Al centro il diritto all’abitare” ... 🔗bologna.repubblica.it

Affitti brevi turistici, la Regione Emilia Romagna sulla legge: “Incontro entro fine mese" - Via al percorso in viale Aldo Moro per disciplinare il settore e il fenomeno dell’emergenza abitativa. Il punto degli assessori Paglia e Frisoni: “Diamo strumenti ai Comuni” ... 🔗msn.com