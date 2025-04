Affitti brevi turistici la Regione Emilia Romagna sulla legge | Incontro entro fine mese

legge regionale che regoli gli Affitti brevi e la strada in viale Aldo Moro pare già tracciata. Giovanni Paglia, assessore alle Politiche abitative, lo aveva detto non più tardi di qualche settimana fa: “Serve una normativa entro l’anno” per disciplinare un fenomeno in continua espansione, dalla costa adriatica alle grandi città lungo la via Emilia, fino chiaramente a Bologna.E allora il primo passo è convocare un tavolo entro la fine di questo mese con associazioni, categorie, sindacati, piattaforme di hosting e tutti gli altri stakeholders. “Partiremo con un percorso di confronto con tutti gli attori del settore: abbiamo già inviato la comunicazione dell’Incontro - insiste Paglia -. Manca una normativa nazionale e l’impegno del Governo è insufficiente: noi vogliamo arrivare a una legge da mettere nella piena disponibilità dei Comuni, perché sono i soggetti che devono definire il fenomeno in quanto enti di prossimità”. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Affitti brevi turistici, la Regione Emilia Romagna sulla legge: “Incontro entro fine mese" Bologna, 29 aprile 2025 - L’obiettivo è arrivare prima possibile a unaregionale che regoli glie la strada in viale Aldo Moro pare già tracciata. Giovanni Paglia, assessore alle Politiche abitative, lo aveva detto non più tardi di qualche settimana fa: “Serve una normatival’anno” per disciplinare un fenomeno in continua espansione, dalla costa adriatica alle grandi città lungo la via, fino chiaramente a Bologna.E allora il primo passo è convocare un tavololadi questocon associazioni, categorie, sindacati, piattaforme di hosting e tutti gli altri stakeholders. “Partiremo con un percorso di confronto con tutti gli attori del settore: abbiamo già inviato la comunicazione dell’- insiste Paglia -. Manca una normativa nazionale e l’impegno del Governo è insufficiente: noi vogliamo arrivare a unada mettere nella piena disponibilità dei Comuni, perché sono i soggetti che devono definire il fenomeno in quanto enti di prossimità”. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

