Affitti brevi in un condominio spuntano 21 mini appartamenti per turisti E i residenti fanno causa | Gli impianti e le fogne non reggono

turistici. Il tema interessa tutte le città d?arte ed è sempre più sentito anche a Padova. Ora un nuovo caso esplode in. 🔗 Ilgazzettino.it - Affitti brevi, in un condominio spuntano 21 mini appartamenti per turisti. E i residenti fanno causa: «Gli impianti e le fogne non reggono» PADOVA - Spariscono le case e aumentano gli alloggici. Il tema interessa tutte le città d?arte ed è sempre più sentito anche a Padova. Ora un nuovo caso esplode in. 🔗 Ilgazzettino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Affitti brevi, in un condominio spuntano 21 mini appartamenti per turisti. E i residenti fanno causa: «Gli impianti e le fogne non reggono» - PADOVA - Spariscono le case e aumentano gli alloggi turistici. Il tema interessa tutte le città d?arte ed è sempre più sentito anche a Padova. Ora un nuovo caso esplode in... 🔗ilgazzettino.it

Affitti brevi, gli amministratori di condominio dovranno rimuovere le keybox a Roma - L'assessore al Turismo, Alessandro Onorato, ha annunciato che nei prossimi giorni comincerà la cosiddetta 'fase 2': dopo gli avvisi bonari inviati agli amministratori di condominio, verranno rimosse le "keybox illegali su edifici privati e tutelati che affacciano su luoghi pubblici".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Affitti brevi, non più un fenomeno solo fiorentino. Sereni: “Anche Scandicci aumento di locazioni turistiche” - “La scelta della sindaca di Firenze, Sara Funaro, di avviare un monitoraggio esteso sulle strutture ricettive e valutare un blocco anche fuori dal centro storico è una scelta giusta, coraggiosa e che va nella direzione della tutela dell’interesse pubblico. La condivido pienamente, e credo sia un... 🔗firenzetoday.it

Cosa riportano altre fonti

Affitti brevi, in un condominio spuntano 21 mini appartamenti per turisti. E i residenti fanno causa: «Gli imp; Affitti brevi, in un condominio spuntano 21 mini appartamenti per turisti. E i residenti fanno causa: «Gli imp; Firenze, stop alle keybox? Corsa alla scappatoia: spuntano le tastiere ( e Palazzo Vecchio promette controlli uno a uno); Firenze contro Airbnb: come sta andando la “guerra” del sindaco agli affitti brevi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Affitti brevi, in un condominio spuntano 21 mini appartamenti per turisti. E i residenti fanno causa: «Gli impianti e le fogne non reggono» - PADOVA - Spariscono le case e aumentano gli alloggi turistici. Il tema interessa tutte le città d’arte ed è sempre più sentito anche a Padova. Ora un nuovo caso esplode ... 🔗ilgazzettino.it

Affitti brevi e affitti oltre 30gg normative confuse - Per scelta personale non l'ho mai utilizzata per affitti brevi, ma sempre per affitti oltre i 30 giorni e mai oltre i 60 giorni, sempre regolarmente registrati. Da Ottobre è uscita una nuova ... 🔗corriere.it

Affitti brevi, che cosa cambia per i proprietari di case dopo l’ultima sentenza del Consiglio di Stato - Il piccolo borgo sul lago di Garda era stato il primo in Italia a dotarsi di regole stringenti per ostacolare chi mette a reddito immobili per affitti brevi, seguito da Firenze, Bologna e ora anche da ... 🔗milanofinanza.it