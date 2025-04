Affitti brevi a uso turistico come si sta muovendo la Regione per disciplinarli

Affitti brevi a uso turistico, che metta al centro il diritto all'abitare, tenendo allo stesso tempo conto anche delle esigenze del settore turistico. E' l'obiettivo della Regione Emilia-Romagna, che convocherà entro maggio un primo tavolo di confronto.

Turismo di massa e affitti brevi, due ricercatrici: “Il problema è nelle politiche neoliberiste sulla casa” - Gli affitti brevi e il fenomeno del turismo di massa che espelle i residenti dalle città? Secondo due studiose del fenomeno, la giornalista Cristina Nadotti e la ricercatrice Sarah Gainsforth, non son ... 🔗ilfattoquotidiano.it

