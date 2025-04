Affezionati alle stesse poste dopo la prima rapina tornano | tre arresti

Monzatoday.it - "Affezionati" alle stesse poste, dopo la prima rapina tornano: tre arresti Sono andati a colpo sicuro. Tornando a rubare proprio nello stesso ufficio postale da cui la volta precedente erano riusciti a uscire con un bottino da 9mila euro. In carcere sono finiti tre uomini italiani di 30, 64 e 65 anni, tutti residenti in provincia di Milano e con precedenti.I. 🔗 Monzatoday.it

