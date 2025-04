Affari Tuoi soldi sicuri per Francesca ma lei accetta l’offerta del Dottore | “Devo ristrutturare casa”

Francesca e suo padre Giovanni sono i protagonisti della partita di Affari Tuoi in onda martedì 29 aprile. I concorrenti arrivano ai "soldi sicuri", ma alla fine cedono all'offerta del Dottore. 🔗 e suo padre Giovanni sono i protagonisti della partita diin onda martedì 29 aprile. I concorrenti arrivano ai "", ma alla fine cedono all'offerta del. 🔗 Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Ad Affari Tuoi soldi sicuri per Simon e Anna, ma i futuri sposi sbagliano a non accettare l’offerta del Dottore - Nella puntata di Affari Tuoi in onda giovedì 24 aprile giocano Simon e Anna, futuri sposi. La coppia arriva ai "soldi sicuri", ma non sbagliano a dire di no all'offerta del Dottore.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Affari tuoi, il pompiere Mimmo rinuncia al numero della figlia e perde soldi poi ricorda il collega morto sul lavoro - La puntata di Affari tuoi trasmessa lunedì 3 marzo. Ha giocato Mimmo, pompiere dalla Puglia. Si è affidato prima al numero di un collega morto sul lavoro, poi a quello della figlia. Purtroppo non ci ha creduto fino in fondo. Ha accettato l'offerta del dottore Pasquale Romano.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Soldi sicuri: è qui che devi comprare i tuoi Gratta e vinci - Gratta e vinci, meglio farlo qui e non altrove: se seguirai questo consiglio, la vincita che sogni da tempo sarà finalmente assicurata. Immaginate la scena. Siete lì, che con una monetina o con delle chiavi raschiate via la patina argentata da un biglietto della lotteria istantanea per poi rendervi conto, all’improvviso, di essere diventati ricchi. Molto ricchi. Di aver vinto una cifra stellare che sarà più che sufficiente a farvi vivere senza grilli per la testa per il resto dei vostri giorni. 🔗ilveggente.it

Approfondimenti da altre fonti

Ad Affari Tuoi soldi sicuri per Simon e Anna, ma i futuri sposi sbagliano a non accettare l'offerta del Dottore; Ad Affari Tuoi Orazio trema e il Dottore lo ‘trafigge’ sul più bello, soldi buttati e fischi social: “Non sapete giocare”; Ad Affari Tuoi “soldi sicuri” ma Mario accetta l’offerta del Dottore: “È stato un tirchio”; «Affari tuoi», alla fine (della trasmissione)De Martino cita Amadeus. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ad Affari Tuoi soldi sicuri per Simon e Anna, ma i futuri sposi sbagliano a non accettare l’offerta del Dottore - Nella puntata di Affari Tuoi in onda giovedì 24 aprile protagonista è Simon dal Trentino Alto Adige con il pacco numero 18. Il giocatore di hockey sul ghiaccio è accompagnato dalla sua futura sposa ... 🔗fanpage.it

Affari Tuoi, la puntata del 25 aprile: quanto hanno vinto ai pacchi stasera - Affari Tuoi non va in vacanza neanche il 25 aprile. Stavolta tocca a Ricardo dal Veneto cercare di tornare a casa più ricco: ci riuscirà? 🔗alphabetcity.it

Affari Tuoi, De Martino ironizza sul matrimonio (costosissimo) con Belen e Simon spreca una maxi-vincita: “Incontentabile” - Affari Tuoi, De Martino ironizza sul matrimonio ... la partita di Simon prende una brutta piega nel finale con soldi sicuri e sui social scatta la polemica: cosa è successo Rosanna Ilaria ... 🔗informazione.it