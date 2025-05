Affari tuoi 2025 non si ferma | in onda con nuove puntate fino a fine giugno

Affari tuoi 20242025 non si ferma. L’edizione in corso condotta da Stefano De Martino andrà in onda per altri due mesi. Parola di mamma Rai, in queste ore pronta a varare i palinsesti definitivi per l’estate. In un documento che svela le principali novità della programmazione estiva di Rai 1 si legge: «Il programma più visto della tv proseguirà fino a fine giugno».Affari tuoi 2025 in onda con nuove puntate fino a fine giugnoConti alla mano, Affari tuoi 2025 andrà avanti su Rai 1 con circa quindici puntate in più. Per questo motivo, potrebbe rivelarsi proprio De Martino il conduttore dell’edizione più lunga di sempre. Sarà davvero così?Leggi anche: Se Stefano De Martino è la nuova stella della Rai L’edizione in corso di Affari tuoi sarà la più lunga di sempre?Certo è che Affari tuoi riceve il premio che merita. 🔗 Apmagazine.it - “Affari tuoi 2025” non si ferma: in onda con nuove puntate fino a fine giugno 2024non si. L’edizione in corso condotta da Stefano De Martino andrà inper altri due mesi. Parola di mamma Rai, in queste ore pronta a varare i palinsesti definitivi per l’estate. In un documento che svela le principali novità della programmazione estiva di Rai 1 si legge: «Il programma più visto della tv proseguirà».inconConti alla mano,andrà avanti su Rai 1 con circa quindiciin più. Per questo motivo, potrebbe rivelarsi proprio De Martino il conduttore dell’edizione più lunga di sempre. Sarà davvero così?Leggi anche: Se Stefano De Martino è la nuova stella della Rai L’edizione in corso disarà la più lunga di sempre?Certo è chericeve il premio che merita. 🔗 Apmagazine.it

Affari Tuoi: scopri la playlist esclusiva di Sanremo 2025 - Il Festival di Sanremo 2025 rappresenta un evento musicale di grande importanza, capace di influenzare anche altri programmi televisivi, tra cui il celebre game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Nelle ultime puntate, il programma ha scelto di integrare alcuni dei brani più iconici del Festival, dando vita a una vera e propria playlist sanremese che arricchisce l'atmosfera di gioco, rendendola unica e coinvolgente.

ASCOLTI TV 15 MARZO 2025: TUTTI DA AFFARI TUOI (30,1%) E POI ALL'ULTIMA DI C'È POSTA PER TE (30,6%), L'EREDITÀ VIVA L'AMORE (15,3%) - ASCOLTI TV 15 MARZO 2025 • Sabato • Gli ascolti tv + total audience (in rosso ed in corsivo) di sabato 15 marzo 2025 con L'Eredità Viva L'Amore e l'ultima puntata di C'è Posta Per Te.

AFFARI TUOI quanto hanno vinto stasera ai pacchi? 15 aprile 2025 - Scopriamo quanto hanno vinto questa sera ad Affari Tuoi nella puntata del 15 aprile 2025

