Aeroporto Canova niente opere di mitigazione ambientale | Cittadini traditi

Aeroporto Canova dopo la sentenza del 23 dicembre scorso con cui il Tar del Veneto aveva bocciato l'ampliamento del Masterplan annullando anche il decreto VIA e tutti gli atti conseguenti, comprese le prescrizioni. 🔗 Trevisotoday.it - Aeroporto Canova, niente opere di mitigazione ambientale: «Cittadini traditi» Quinto di Treviso torna a discutere in consiglio comunale sul futuro dell'dopo la sentenza del 23 dicembre scorso con cui il Tar del Veneto aveva bocciato l'ampliamento del Masterplan annullando anche il decreto VIA e tutti gli atti conseguenti, comprese le prescrizioni. 🔗 Trevisotoday.it

Aeroporto, piano triennale delle opere pubbliche e infrastrutture: incontro per accelerare le procedure - Si parlerà di aeroporto con una “caratteristica di urgenza dopo il pronunciamento positivo del Mit sull’idoneità del sito”. Ma anche di infrastrutture a supporto della provincia agrigentina e soprattutto del piano triennale delle opere pubbliche 2025/2027. Sono questi i punti salienti all’ordine... 🔗agrigentonotizie.it

Vola l'aeroporto "Canova": 700mila passeggeri nel primo trimestre (+5,4% rispetto al 2024) - Si è concluso con successo il workshop organizzato dal Polo Aeroportuale del Nord Est, un evento chiave per presentare i voli disponibili nella stagione estiva 2025 dagli scali di Venezia, Verona e Treviso. Suddiviso in due appuntamenti, il 2 aprile a Treviso dedicato al network di Venezia e... 🔗trevisotoday.it

Incidente all'aeroporto Canova, aereo in fase di atterraggio finisce fuori pista: scalo chiuso, voli in arrivo dirottati in altri aeroporti - La visibilità oggi è scarsa e fin dall'alba diversi aerei di linea sono stati dirottati al Marco Polo di Venezia proprio per le difficoltà di avvicinato alla pista dell'aeroporto Canova. 🔗msn.com