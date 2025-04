Aeroporti di Roma successo per il nuovo sustainability-linked bond

successo il collocamento del nuovo sustainability-linked bond di Aeroporti di Roma, che collega direttamente il costo del debito ai risultati di sostenibilità raggiunti dall'azienda. L'operazione, da 750 milioni di euro e con durata circa 7 anni, è dedicata ad investitori istituzionali. Dopo aver emesso il Green bond inaugurale nel 2020, e due sustainability-linked bonds (SLBs) rispettivamente nel 2021 – primo gestore aeroportuale al mondo – e nel 2023, ADR, società del Gruppo Mundys, consolida così la propria strategia finanziaria con una quota complessiva di debito "ESG-labelled" che supera ormai il 74%. L'operazione ha riscontrato un forte interesse a livello internazionale e da parte degli operatori specializzati in investimenti ESG (Environmental, Social and Governance), con ordini complessivi per 3 volte l'importo offerto.

