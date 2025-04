Adzic Juve il talento montenegrino non potrà partecipare ai playoff con la Next Gen? Cosa dice il regolamento | tutti i dettagli

Adzic Juve, il talento montenegrino non potrà partecipare ai playoff con la Next Gen? Il motivo e Cosa dice il regolamento

La Juventus Next Gen non potrà contare su Adzic nei playoff di Serie C. Il talento montenegrino, che ha totalizzato 10 presenze con la seconda squadra bianconera, non può, per regolamento, giocare le prossime partite della squadra di Brambilla. Infatti, il classe 2006 non ha raggiunto le 25 presenze richieste dal Comunicato Ufficiale n.267A della FIGC.

COMUNICATO – «I calciatori inseriti nella distinta di gara non dovranno essere presenti nell'elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A, né dovranno aver disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A. Nel rispetto di quanto previsto nei capoversi precedenti saranno sempre consentiti i passaggi fra la prima e la seconda squadra.

Adzic lascia la Juve? Cresce l'interesse per il talento montenegrino: l'idea del club è chiara. Le ultimissime

Il futuro di Adzic dovrebbe essere alla Juve ma nella prossima stagione potrebbe vestire la maglia di un altro club. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, ci sarebbero club di Serie A sulle tracce del talento montenegrino che potrebbe lasciare Torino soltanto in prestito.

Adzic Juve, il gioiello montenegrino brilla ancora: super giocata nel primo tempo di Potenza-Juventus Next Gen

Lampi di classe di Adzic anche nella seconda partita consecutiva del classe 2006 con la Juventus Next Gen. Oggi i bianconeri sono impegnati in trasferta sul campo del Potenza. Nel primo tempo il gioiello della Juve ha messo in mostra tutte le sue qualità con un doppio dribbling con la suola.

Adzic Juve, il montenegrino brilla subito con la Next Gen! Assist super per l'1-0 di Guerra

Adzic "scende" con la Juventus Next Gen e brilla subito. Uno-due perfetto con Guerra per l'1-0 dei bianconeri: l'assist del gioiello montenegrino è pregevole per la conclusione in porta dell'attaccante bianconero.

