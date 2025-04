Adli Fiorentina ci sarà il riscatto del centrocampista? Quel dubbio tentenna molto la squadra viola L’indiscrezione

Adli Fiorentina, a rischio il riscatto del centrocampista? La situazione paradossale di calciomercato tra la squadra viola e il giocatore Adli resterà alla Fiorentina? Questa è la domanda che molti critici viola si stanno chiedendo considerando Quella che sarà la prossima stagione: indipendentemente se ci sarà o meno la conquista della Conference League.

