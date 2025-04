Addio tette ora mi sento libera | Eva Amurri sull’intervento di riduzione del seno

Amurri, attrice e influencer da sempre molto trasparente con i suoi follower, ha raccontato senza filtri la sua esperienza con la chirurgia di riduzione del seno. In un post pubblicato sul suo sito Happily Eva After, l’attrice 40enne, figlia Susan Sarandon e Franco Amurri, ha svelato di aver detto Addio alla sua taglia 32F, spiegando le motivazioni personali e fisiche dietro questa scelta.Non è stato facile decidere, ma avere un seno così grande significava convivere ogni giorno con fastidi alla schiena, difficoltà nel vestirsi e un peso che non potevo semplicemente togliere a fine giornata.Dopo tre gravidanze e anni di allattamento, il seno aveva subito continui cambiamenti che l’avevano portata a sentirsi sempre più a disagio.La decisione definitiva è arrivata insieme a un po’ di ironia: Eva ha festeggiato con una torta su cui campeggiava la scritta “Bye Bye Boobies”, pur ammettendo la sua ansia per l’anestesia e un piccolo crollo emotivo prima dell’intervento. 🔗 News.robadadonne.it - “Addio tette, ora mi sento libera”: Eva Amurri sull’intervento di riduzione del seno Eva, attrice e influencer da sempre molto trasparente con i suoi follower, ha raccontato senza filtri la sua esperienza con la chirurgia didel. In un post pubblicato sul suo sito Happily Eva After, l’attrice 40enne, figlia Susan Sarandon e Franco, ha svelato di aver dettoalla sua taglia 32F, spiegando le motivazioni personali e fisiche dietro questa scelta.Non è stato facile decidere, ma avere uncosì grande significava convivere ogni giorno con fastidi alla schiena, difficoltà nel vestirsi e un peso che non potevo semplicemente togliere a fine giornata.Dopo tre gravidanze e anni di allattamento, ilaveva subito continui cambiamenti che l’avevano portata a sentirsi sempre più a disagio.La decisione definitiva è arrivata insieme a un po’ di ironia: Eva ha festeggiato con una torta su cui campeggiava la scritta “Bye Bye Boobies”, pur ammettendo la sua ansia per l’anestesia e un piccolo crollo emotivo prima dell’intervento. 🔗 News.robadadonne.it

