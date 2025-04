Addio all' ex Hotel Antiche Terme | via libera alla riqualificazione del centro storico

centro di Montegrotto Terme si prepara a un significativo restyling. Il Consiglio Comunale ha dato il definitivo via libera all'accordo pubblico-privato che prevede l'abbattimento dell'ormai fatiscente Hotel Antiche Terme, struttura dismessa da quasi quindici anni. La decisione, approvata dopo. 🔗 Padovaoggi.it - Addio all'ex Hotel Antiche Terme: via libera alla riqualificazione del centro storico Ildi Montegrottosi prepara a un significativo restyling. Il Consiglio Comunale ha dato il definitivo viaall'accordo pubblico-privato che prevede l'abbattimento dell'ormai fatiscente, struttura dismessa da quasi quindici anni. La decisione, approvata dopo. 🔗 Padovaoggi.it

