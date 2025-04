Addio al Professor Giovanni Bratti Bastia Umbra in lutto per la scomparsa dello storico docente di educazione fisica

Bastia Umbra saluta con profonda commozione il Professor Giovanni Bratti, scomparso ieri all’età di 84 anni. Figura di riferimento per generazioni di studenti e sportivi, Bratti è stato per decenni insegnante di educazione fisica e promotore instancabile dello sport come veicolo di crescita e inclusione.A ricordarlo con parole toccanti è il Sindaco Erigo Pecci, che ha voluto sottolineare il valore umano e professionale del Professore:“Ci ha lasciati il Prof. Giovanni Bratti, figura storica della nostra comunità, insegnante e punto di riferimento per lo sport a Bastia Umbra. Una vita intera dedicata all’educazione fisica e alla promozione dell’attività sportiva tra i giovani con un impegno e una passione che sono stati fonte d’ispirazione per oltre tre generazioni. Oggi Bastia piange la scomparsa di un uomo che ha saputo incarnare e trasmettere i valori più profondi dello sport: passione, dedizione e inclusione”. 🔗 Laprimapagina.it - Addio al Professor Giovanni Bratti, Bastia Umbra in lutto per la scomparsa dello storico docente di educazione fisica saluta con profonda commozione il, scomparso ieri all’età di 84 anni. Figura di riferimento per generazioni di studenti e sportivi,è stato per decenni insegnante die promotore instancabilesport come veicolo di crescita e inclusione.A ricordarlo con parole toccanti è il Sindaco Erigo Pecci, che ha voluto sottolineare il valore umano e professionale dele:“Ci ha lasciati il Prof., figura storica della nostra comunità, insegnante e punto di riferimento per lo sport a. Una vita intera dedicata all’e alla promozione dell’attività sportiva tra i giovani con un impegno e una passione che sono stati fonte d’ispirazione per oltre tre generazioni. Oggipiange ladi un uomo che ha saputo incarnare e trasmettere i valori più profondisport: passione, dedizione e inclusione”. 🔗 Laprimapagina.it

