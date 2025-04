Addio ad Angela Francese storica parlamentare napoletana | Era una donna del popolo

Angela Francese, storica esponente della sinistra napoletana ed ex parlamentare. Nata a Napoli, è stata deputata per tre legislature, dal 1979 al 1992, eletta prima con il Partito Comunista Italiano e poi con il Partito Democratico della Sinistra.Prima donna a entrare nella. 🔗 Napolitoday.it - Addio ad Angela Francese, storica parlamentare napoletana: "Era una donna del popolo" È morta a 74 anniesponente della sinistraed ex. Nata a Napoli, è stata deputata per tre legislature, dal 1979 al 1992, eletta prima con il Partito Comunista Italiano e poi con il Partito Democratico della Sinistra.Primaa entrare nella. 🔗 Napolitoday.it

