Addio a Lucy moglie e mamma | per anni ha combattuto una grave malattia

Lucy, morta a 59 anni dopo aver combattuto per lungo tempo con una grave malattia. Ne danno il triste annuncio il marito Paolo Massera, il figlio Alessandro, i genitori Giuseppina e Guido. 🔗 Bresciatoday.it - Addio a Lucy, moglie e mamma: per anni ha combattuto una grave malattia C'è tanta tristezza in paese a Trenzano per la scomparsa di Maria Lucia Brianza, per gli amici semplicemente, morta a 59dopo averper lungo tempo con una. Ne danno il triste annuncio il marito Paolo Massera, il figlio Alessandro, i genitori Giuseppina e Guido. 🔗 Bresciatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Pietro Genuardi, l’addio straziante della moglie: “Stringimi forte e camminiamo insieme” - Linda Ascierto, moglie di Pietro Genuardi, l’attore de “Il paradiso delle signore” morto all’età di 62 anni a causa di […] Continua a leggere Pietro Genuardi, l’addio straziante della moglie: “Stringimi forte e camminiamo insieme” su Perizona.it 🔗perizona.it

Addio a Lucy Markovic: La Stella di Australia’s Next Top Model ci Lascia a 27 Anni - La tragica notizia ha scosso il mondo della moda: Lucy Markovic, indimenticabile volto della stagione 2015 di Australia's Next Top Model e collaboratrice di brand prestigiosi come Versace, è scomparsa all'età di 27 anni. La sua bellezza e il suo talento avevano conquistato tutti, ma una rara condizione cerebrale ha interrotto prematuramente la sua brillante carriera. La Battaglia di Lucy Contro l'AVM: Una Storia di Forza e Coraggio Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elite Model Management NYC (@elitenyc) Lucy combatteva da ... 🔗mistermovie.it

Anna Fabbri, chi è la prima moglie di Gino Paoli e mamma del figlio Giovanni - Giovanni Paoli era il figlio più grande del cantautore, nato a Genova nel 1964 dal matrimonio tra Gino Paoli e la sua prima moglie, Anna Fabbri, Giovanni ha dedicato la sua vita al giornalismo. Da giovane, aveva anche seguito le orme artistiche del padre, suonando nella band che lo accompagnava durante i concerti. La prima moglie di Paoli è stata Anna Fabbri, erano gli anni ’60, lui era già famoso. 🔗metropolitanmagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

Addio a Lucy, moglie e mamma: per anni ha combattuto una grave malattia; A Complete Unknown fatica a rappresentare le donne di Dylan; Usa: Cher dice addio alla madre Georgia Holt; Ferry, l'ultima fiamma è l'ex del figlio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Straziante addio a Cinzia Cauzzi - dove si reca ogni anno e dove aveva conosciuto la moglie, portandola poi in Italia. Molto toccanti le parole del celebrante: “Ho imparato che nella vita ci sono dei momenti in cui le parole sono quasi ... 🔗cremonaoggi.it