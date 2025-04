Addio a Lorenzelli | per oltre trent’anni la libraia del viale

viale Papa Giovanni in centro a Bergamo, è stata punto di riferimento per generazioni. Silvia Maninetti Lorenzelli vi lavorava col marito. 🔗 Ecodibergamo.it - Addio a Lorenzelli: per oltre trent’anni la libraia del viale IL LUTTO. La libreria storica, per quasi un secolo suPapa Giovanni in centro a Bergamo, è stata punto di riferimento per generazioni. Silvia Maninettivi lavorava col marito. 🔗 Ecodibergamo.it

