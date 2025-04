Addio a Joel Evans | La Star Del Motocross Muore Nel Circuito del South Australia

Joel Evans, celebre pilota Australiano di Motocross, è morto in seguito a un terribile incidente avvenuto durante una gara ufficiale del campionato ProMX 2025. L’incidente è accaduto domenica 27 aprile al Gillman Speedway, un Circuito molto noto nel South Australia, situato a nord-ovest della città di AdelaideIl trentenne, originario del Queensland, stava partecipando al terzo round del campionato quando, intorno alle 15:20, ha perso il controllo della sua moto. Il violento impatto ha richiesto l’intervento immediato dei servizi di emergenza e la gara è stata interrotta per consentire i soccorsi. 🔗 Mondouomo.it - Addio a Joel Evans: La Star Del Motocross Muore Nel Circuito del South Australia. , celebre pilotano di, è morto in seguito a un terribile incidente avvenuto durante una gara ufficiale del campionato ProMX 2025. L’incidente è accaduto domenica 27 aprile al Gillman Speedway, unmolto noto nel, situato a nord-ovest della città di AdelaideIl trentenne, originario del Queensland, stava partecipando al terzo round del campionato quando, intorno alle 15:20, ha perso il controllo della sua moto. Il violento impatto ha richiesto l’intervento immediato dei servizi di emergenza e la gara è stata interrotta per consentire i soccorsi. 🔗 Mondouomo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Morto Joel Evans: Star Del Motocross Muore Nel Circuito del South Australia. - Il campione Joel Evans perde la vita dopo un grave incidente al Gillman Speedway durante il campionato ProMX 2025. È il secondo decesso sulla stessa pista in pochi mesi. Joel Evans, celebre pilota australiano di motocross, è morto in seguito a un terribile incidente avvenuto durante una gara ufficiale del campionato ProMX 2025. L’incidente è [...] 🔗mondouomo.it

È morto Joel Evans, fatale un tragico incidente in gara: la star del Motocross aveva solo 30 anni - Joel Evans, pilota australiano di motocross, è morto a 30 anni in seguito a un drammatico incidente durante il ProMX Championship a Gilman. Commozione nel mondo delle due ruote per la perdita dell'atleta.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Addio a Val Kilmer, la star di Top Gun e Batman Forever - Val Kilmer ci ha lasciato ieri sera, martedì 1 aprile, a causa di una polmonite. Ad annunciarlo al New York Times è la figlia Mercedes. Nato il 31 dicembre 1959 a Los Angeles, California, Kilmer era diventato famoso negli anni Ottanta e Novanta, grazie a ruoli iconici in film come Top Gun (1986), dove interpretò il pilota Maverick, Tom Iceman Kazanski, e Batman Forever (1995), in cui interpretò Bruce Wayne/Batman. 🔗corrieretoscano.it

Se ne parla anche su altri siti

È morto Joel Evans, fatale un tragico incidente in gara: la star del Motocross aveva solo 30 anni; È morto Giovanni Di Pillo, addio alla voce del motociclismo: lo storico telecronista aveva 67 anni; Sean Wainui morto a 25 anni in un incidente: addio al gigante buono degli All Blacks di rugby; Fatale incidente in gara il campione muore a soli 30 anni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

È morto Joel Evans, fatale un tragico incidente in gara: la star del Motocross aveva solo 30 anni - Joel Evans, pilota australiano di motocross, è morto a 30 anni in seguito a un drammatico incidente durante il ProMX Championship a Gilman ... 🔗fanpage.it

Joel Evans, morto durante incidente in gara il pilota di motocross/ Aveva solo 30 anni - La morte di Joel Evans, pilota di soli 30 anni, deceduto durante una gara di motocross: ecco cosa è successo al motociclista ... 🔗ilsussidiario.net

MOTOCICLISMO – È morto Joel Evans, fatale un tragico incidente in gara: la star del Motocross aveva solo 30 anni - Joel Evans, pilota australiano di motocross, è morto a 30 anni in seguito a un drammatico incidente durante il ProMX Championship a Gilman. Commozione nel mondo delle due ruote per la perdita dell’atl ... 🔗pianetazzurro.it