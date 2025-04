Adani | Il percorso di Inzaghi non può essere negativo! L’Inter non ha una panchina all’altezza? Dico questo…

Adani: «Il percorso di Inzaghi non può essere negativo! L’Inter non ha una panchina all’altezza? Dico questo.» Le parole dell’ex difensoreCosi nel corso di Viva El Futbol, Lele Adani sul momento delL’Inter:LE PAROLE- «Quando Inzaghi ha ereditato L’Inter, non faceva le cose che fa ora. La proposta di gioco è riconosciuta da tutti. L’Inter non si stanca con il pallone, mette tutte le squadre negli ultimi trenta metri. Poi ha ottima fisicità sugli esterni. Soulé è talmente evoluto che fa il quinto. In Serie A L’Inter è più forte, gioca meglio e domina. Bayern, Real, City, Atletico e Liverpool non sono arrivate in fondo. Ma il percorso di Inzaghi non posso vederlo negativo. La gente riduce al fatto che non ha una panchina all’altezza, panchina all’altezza? Non è così. Il Milan due estati fa voleva prendere Taremi, poi prese Jovic. 🔗 Internews24.com - Adani: «Il percorso di Inzaghi non può essere negativo! L’Inter non ha una panchina all’altezza? Dico questo…» : «Ildinon puònon ha unaquesto.» Le parole dell’ex difensoreCosi nel corso di Viva El Futbol, Lelesul momento del:LE PAROLE- «Quandoha ereditato, non faceva le cose che fa ora. La proposta di gioco è riconosciuta da tutti.non si stanca con il pallone, mette tutte le squadre negli ultimi trenta metri. Poi ha ottima fisicità sugli esterni. Soulé è talmente evoluto che fa il quinto. In Serie Aè più forte, gioca meglio e domina. Bayern, Real, City, Atletico e Liverpool non sono arrivate in fondo. Ma ildinon posso vederlo. La gente riduce al fatto che non ha una? Non è così. Il Milan due estati fa voleva prendere Taremi, poi prese Jovic. 🔗 Internews24.com

