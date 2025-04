Adani è disgustato | “Tutti bravi quando muore il Papa Sapete perché si è giocata Atalanta-Lecce?

Adani ha parlato del lutto che ha colpito il Lecce lo scorso weekend e quanto accaduto nelle ore successive alla morte di Graziano Fiorita, attaccando duramente la Lega Calcio: "Tutti bravi quando muore il Papa. Sapete perché si è giocata Atalanta-Lecce?". 🔗 Danieleha parlato del lutto che ha colpito illo scorso weekend e quanto accaduto nelle ore successive alla morte di Graziano Fiorita, attaccando duramente la Lega Calcio: "Tuttiilsi è?". 🔗 Fanpage.it

