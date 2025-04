Ad aprile in calo la fiducia di consumatori e imprese

aprile è in calo sia il clima di fiducia dei consumatori che quello delle imprese. Secondo quanto rileva l'Istat, tra i consumatori c'è un diffuso peggioramento delle opinioni, soprattutto quelle sulla situazione economica generale. Tra le aziende la flessione è più marcata nei servizi che nell'industria. In particolare, il clima di fiducia delle imprese dei servizi di mercato scende da 94,3 a 91,4 e l'indice del commercio al dettaglio cala da 103,8 a 101,8. In flessione anche la fiducia del comparto delle costruzioni e del manifatturiero. Più variegato lo scenario delle singole componenti degli indici di fiducia. Nella manifattura migliorano i giudizi sugli ordini mentre calano le attese sulla produzione e le scorte sono giudicate invariate. Nelle costruzioni si registra un peggioramento delle attese sull'occupazione mentre sono stabili i giudizi sugli ordini.

