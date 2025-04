Ad Accadia la Coppa Italia Giovanile XCO 2025 di mountain bike

La mountain bike nazionale torna in Puglia. Accadia sarà la capitale del Cross Country Giovanile giovedì 1 maggio. Dopo gli ultimi test, è tutto pronto per la prima prova nazionale della Coppa Italia Giovanile XCO 2025, targata A.s.d. Mtb Puglia, sotto l'egida della Federazione Ciclistica.

Il grande cross country torna ad Accadia: nel Bosco Paduli la prima prova della Coppa Italia Giovanile XCO - La Coppa Italia Giovanile XCO 2025 partirà dalla Puglia. La Federazione Ciclistica Italiana ha scelto i Monti Dauni per la prima prova nazionale, organizzata dall’A.s.d. Mtb Puglia presieduta da Francesco Velluto. Il grande Cross-Country torna ad Accadia per il secondo anno consecutivo... 🔗foggiatoday.it

Sui Monti Dauni inizia lo spettacolo della Coppa Italia Giovanile XCO 2025 - Ad Accadia prima prova nazionale il prossimo 1 maggio. Regioni pronte al via La mountain bike nazionale torna in Puglia. Accadia sarà la capitale del ... 🔗lucerabynight.it

Accadia, la Coppa Italia Giovanile di Mountain Bike parte dal Bosco Paduli - La prima tappa della Coppa Italia Giovanile di Mountain Bike si svolgerà nel Bosco Paduli, nei pressi di Accadia ... 🔗foggiacittaaperta.it

