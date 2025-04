Acque affinate e riutilizzate nei campi | al via i lavori al depuratore di Carpignano e Martano

CarpignanoMartano - Riutilizzo delle Acque reflue, rivenienti dal depuratore, in agricoltura nei terreni di Carpignano Salentino e di Martano. A circa tre anni di distanza dal primo annuncio le due realtà comunali della Grecìa salentina avranno a disposizione il loro Acquedotto di comunità, con. 🔗 Lecceprima.it - Acque affinate e riutilizzate nei campi: al via i lavori al depuratore di Carpignano e Martano - Riutilizzo dellereflue, rivenienti dal, in agricoltura nei terreni diSalentino e di. A circa tre anni di distanza dal primo annuncio le due realtà comunali della Grecìa salentina avranno a disposizione il lorodotto di comunità, con. 🔗 Lecceprima.it

Un nuovo studio rivela il sistema delle acque sotterranee dei Campi Flegrei - (Adnkronos) – Pubblicata sulla rivista Journal of Volcanology and Geothermal Research, la ricerca intitolata "Chemical and isotopic characterization of groundwater and thermal waters from the Campi Flegrei caldera (southern Italy)", e condotta da un team di ricerca dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV-OV) in collaborazione con diverse università italiane, rappresenta il primo […] L'articolo Un nuovo studio rivela il sistema delle acque sotterranee dei Campi Flegrei proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Campi Flegrei, rivelata la chimica delle acque sotterranee - Svelate informazioni fondamentali per comprendere la complessa chimica delle acque sotterranee dei Campi Flegrei. In un significativo passo avanti nella comprensione dei processi e dei meccanismi alla base della caldera dei Campi Flegrei, è stata svelata la complessa chimica delle acque sotterranee, che possiedono caratteristiche diverse a seconda delle zone e dei percorsi seguiti nel […] 🔗2anews.it

Acque reflue in agricoltura, si parte a Carpignano e Martano - Al via i lavori di rifunzionalizzazione della rete idrica collegata al depuratore. Capone: “opera importantissima” Sono in partenza i lavori per la rifunzionalizzazione della rete irrigua e riutilizzo ... 🔗ambienteambienti.com

Acque reflue in agricoltura a Torre Guaceto - A Torre Guaceto sarà realizzato un impianto che permetterà di riutilizzare le acque reflue provenienti dal depuratore consortile di Carovigno per l’irrigazione dei campi coltivati dell’area protetta. 🔗ambienteambienti.com

Riutilizzo acque reflue in agricoltura a Carpignano e Martano. Al via i lavori. Capone: “opera importantissima” - La presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, domani martedì 29 aprile alle ore 19 sarà a Carpignano Salentino presso le Cantine della Cooperativa ... 🔗corrieresalentino.it