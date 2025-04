Acireale piange Corrado Bottino organizzatore di eventi e volto noto della città

Corrado Bottino, organizzatore di eventi molto conosciuto ad Acireale. Tra le sue iniziative più note, "La Settimana della Sposa", manifestazione fieristica che negli anni ha attirato l'interesse di tanti. Bottino era anche il fondatore del gruppo Facebook "Acireale", punto di.

Acireale piange Corrado Bottino, organizzatore di eventi e volto noto della città