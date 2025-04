Acireale minorenni trovati in un centro scommesse | locale chiuso su ordine del questore

Cosa riportano altre fonti

Acireale, trovati 6 minorenni all’interno di un centro scommesse, sanzionato il titolare - L’attenzione degli agenti della Squadra di Polizia Amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale si è focalizzata su un centro scommesse della città, dove è stata riscontrata la presenza di sei minori all’interno del locale, nonostante il divieto di permanenza, anche per chi non effettua giocate. Questa grave violazione è stata immediatamente contestata dagli agenti al titolare dell’esercizio, che all’ingresso non ha provveduto alla verifica dell’identità dei ragazzi, omettendo la richiesta di un documento di riconoscimento, come previsto dalla normativa vigente. 🔗dayitalianews.com

Ne parlano su altre fonti

