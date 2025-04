Achille Lauro subito primo tra gli album più venduti con Comuni Mortali e Amor esordisce in top 10

Achille Lauro conquista la testa delle classifiche degli album e dei vinili più venduti in Italia nell'ultima settimana con il nuovo album Comuni Mortali: scalza Santana Money Gang e l'ingresso di Canerandagio Pt.1 di Neffa. 🔗 conquista la testa delle classifiche deglie dei vinili piùin Italia nell'ultima settimana con il nuovo: scalza Santana Money Gang e l'ingresso di Canerandagio Pt.1 di Neffa. 🔗 Fanpage.it

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Les Votives: “Achille Lauro è il nostro fratellone. X Factor ci ha regalato il primo concerto con 20 mila persone” - I Les Votives, ex concorrenti di X Factor 2024, hanno pubblicato il loro primo progetto dal titolo Window. Nel frattempo, hanno chiuso 5 sold-out al Santeria di Milano, con ospite anche il loro ex giudice Achille Lauro. Qui l'intervista.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Achille Lauro subito primo tra gli album più venduti con Comuni Mortali e Amor esordisce in top 10 - Sono passati 11 giorni e Achille Lauro e il suo ... nel 2021 dal suo ultimo progetto Lauro, 1° in classifica nella settimana successiva alla sua pubblicazione e che terminerà 60° alla fine dell'anno. 🔗fanpage.it

Achille Lauro, "Comuni mortali" dieci giorni dopo l'uscita è al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti - A distanza di soli dieci giorni dall’uscita, Comuni Mortali, il nuovo album di Achille Lauro (Warner Music Italy), si posiziona al primo posto della classifica Fimi degli album ... 🔗msn.com

Hit parade, Achille Lauro si prende la vetta con Comuni Mortali - A dieci giorni dall'uscita, Comuni Mortali, il nuovo album di Achille Lauro, conquista il primo posto della classifica degli album e in quella di cd, vinili e musicassette più venduti della settimana, ... 🔗msn.com