AcegasApsAmga | Andriolo è il nuovo amministratore Delegato Gasparetto diventa Presidente

AcegasApsAmga ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione, puntando su una leadership con esperienza consolidata e un forte legame con il territorio, elementi chiave per affrontare le sfide future. Carlo Andriolo, già Direttore Generale della società, diventa. 🔗 Padovaoggi.it - AcegasApsAmga: Andriolo è il nuovo amministratore Delegato, Gasparetto diventa Presidente L'Assemblea dei Soci diha rinnovato il Consiglio di Amministrazione, puntando su una leadership con esperienza consolidata e un forte legame con il territorio, elementi chiave per affrontare le sfide future. Carlo, già Direttore Generale della società,. 🔗 Padovaoggi.it

Su altri siti se ne discute

Cambio al vertice di Philip Morris Italia: Pasquale Frega sarà il nuovo presidente e amministratore delegato - Philip Morris Italia ha annunciato oggi che Pasquale Frega sarà il nuovo Presidente e Amministratore Delegato dell'affiliata italiana. Frega vanta una lunga esperienza internazionale, maturata in aziende leader del settore farmaceutico come Novartis, Celgene Corporation, InterMune e Ipsen in Europa (Francia, Londra, Paesi nordici) e nelle Americhe. Nel suo ultimo ruolo, Frega ha ricoperto il ruolo di Presidente per il Canada e l'America Latina di Novartis, guidando la Regione verso significativi risultati di business sia sotto il profilo della crescita economica sia dell'eccellenza operativa. 🔗liberoquotidiano.it

Cambio al vertice di Philip Morris Italia: Pasqale Frega sarà il nuovo presidente e amministratore delegato - Una grande sfida attende il manager. L'azienda ha come obiettivo di realizzare oltre due terzi dei propri ricavi netti con prodotti senza combustione 🔗ilgiornale.it

San Giovanni Teatino, Luigi De Vito è il nuovo amministratore delegato di Angelini Technologies–Fameccanica - Il consiglio di amministrazione di Angelini Technologies–Fameccanica, la società operativa di Angelini Industries con sede principale a San Giovanni Teatino, attiva nell’automazione industriale, nella robotica e nel packaging sostenibile, ha nominato nuovo amministratore delegato Luigi De Vito... 🔗chietitoday.it

Cosa riportano altre fonti

AcegasApsAmga: Andriolo è il nuovo amministratore Delegato, Gasparetto diventa Presidente; AcegasApsAmga Andriolo è il nuovo Amministratore Delegato, Gasparetto diventa Presidente; Oggi il nuovo Direttore Generale di Acegasapsamga Carlo Andriolo in visita in Municipio; AcegasApsAmga rinnova la leadership per affrontare la transizione energetica nel Triveneto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Nominati nuovi vertici AcegasApsAmga - La multiutility padovana AcegasApsAmga ha rinnovato i propri vertici. La guida della società è stata affidata a Carlo Andriolo, nuovo amministratore delegato, mentre Roberto Gasparetto assume il ruolo ... 🔗msn.com

AcegasApsAmga rinnova la leadership per affrontare la transizione energetica nel Triveneto - AcegasApsAmga rinnova la governance con Carlo Andriolo amministratore delegato e Roberto Gasparetto presidente, rafforzando il legame con il territorio e puntando su sostenibilità ed efficienza energe ... 🔗gaeta.it