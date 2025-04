Accusato di calunnia assolto l' ex campione di ciclismo Mario Cipollini

Mario Cipollini è stato assolto dall'accusa di calunnia mossa dal suo ex patron Ivano Fanini. Per il giudice Peter Michaeler, il fatto non costituisce reato e le motivazioni si conosceranno nel giro di 15 giorni. Respinta, dunque, la richiesta della pm. 🔗 Veronasera.it - Accusato di calunnia, assolto l'ex campione di ciclismo Mario Cipollini Ieri, 28 aprile, nel tribunale di Verona,è statodall'accusa dimossa dal suo ex patron Ivano Fanini. Per il giudice Peter Michaeler, il fatto non costituisce reato e le motivazioni si conosceranno nel giro di 15 giorni. Respinta, dunque, la richiesta della pm. 🔗 Veronasera.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Prof accusato di molestare le alunne viene assolto: “Studentesse si sono suggestionate a vicenda” - Il docente, accusato di violenza sessuale, è stato assolto dalla gip. L'accusa annuncia che farà ricorso. Secondo la giudice c'è il dubbio "di condizionamenti e suggestioni" che potrebbero "aver causato falsi ricordi e ricostruzioni".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Accusato di avere picchiato la moglie, il racconto della donna non convince: assolto 37enne - Accusato di avere picchiato e vessato la moglie, anche in presenza dei figli, viene scagionato dalle accuse di maltrattamenti e lesioni aggravate. Il verdetto, nei confronti di un 37enne, è stato emesso dai giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso... 🔗agrigentonotizie.it

Accusato di violenza sessuale da una studentessa: assolto il fotografo Moreno Galli - Moreno Galli era stato accusato di violenza sessuale da una ragazza di 18 anni. Assolto perché 'il fatto non sussiste': le avvocate della giovane annunciano il ricorso in appello.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Accusato di calunnia, assolto l'ex campione di ciclismo Mario Cipollini; “Non fu ferito dalla ex, l’accusa era falsa”: carabiniere genovese condannato a 2 anni per calunnia; Bari, calunnia l’avvocato dell’ex moglie: condannato 58enne; Assolto dall'accusa di maltrattamenti, denuncia la ex per calunnia: La mia vita è stata annientata. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mario Cipollini assolto: nessuna calunnia contro Ivano Fanini/ Ma l’ex patron valuta ricorso in appello - Mario Cipollini assolto dall'accusa di calunnia contro Ivano Fanini, ma l'ex patron valuta il ricorso in appello (anche se a luglio scatta la prescrizione) ... 🔗ilsussidiario.net

Mario Cipollini assolto dall'accusa di calunnia all'ex patron Ivano Fanini: il pm aveva chiesto due anni di carcere - Mario Cipollini è stato assolto oggi dal tribunale di Verona dall'accusa di avere calunniato il suo ex patron, Ivano Fanini, perché il fatto non costituisce reato. La ... 🔗msn.com

Mario Cipollini, l'ex campione di ciclismo assolto dall'accusa di calunnia: si chiude la battaglia legale col suo mentore - Verona, il «Re Leone» era a processo per aver denunciato il manager Ivano Fanini di un’estorsione inesistente: «La verità è stata accertata» ... 🔗corrieredelveneto.corriere.it