Accordo Anci Puglia-Coldiretti per portare alimenti sani nelle mense | Priorità a cibi locali e a km 0

Puglia vengono serviti 90 milioni di pasti per 585.000 studenti nella sola refezione della scuola dell'obbligo. A tal proposito è stato firmato un protocollo d'intesa tra Coldiretti Puglia e Anci Puglia con l'obiettivo di imprimere una svolta salutista, eliminando i cibi.

Accordo Anci Puglia-Coldiretti per portare alimenti sani nelle mense: "Priorità a cibi locali e a km 0" - L'obiettivo è garantire che nei capitolati degli appalti per mense scolastiche e collettive vi siano prodotti agroalimentari locali, eliminando i cibi ultra-formulati e con glifosato ... 🔗baritoday.it

