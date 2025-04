Accoltellò il poliziotto Christian Di Martino a Milano il giudice | “In carcere si vantava di averlo fatto”

poliziotto": è tra le frasi scritte nelle motivazioni della sentenza emessa nei confronti di Hassine Hamis, che è stato condannato a 12 anni e 2 mesi di reclusione per aver accoltellato il vice ispettore della polizia Christian Di Martino alla stazione di Lambrate a Milano. 🔗 Si sarebbe vantato della sua "superiorità proprio per aver colpito un": è tra le frasi scritte nelle motivazioni della sentenza emessa nei confronti di Hassine Hamis, che è stato condannato a 12 anni e 2 mesi di reclusione per aver accoltellato il vice ispettore della poliziaDialla stazione di Lambrate a. 🔗 Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Tentò uccidere poliziotto Christian Di Martino, marocchino ne fece vanto anche in carcere - Da quando in Italia, l'uomo ha commesso furti, rapine, aggressioni, violenza sulle donne e altri reati per i quali è stato più volte condannato. 🔗imolaoggi.it

Accoltellò un poliziotto a Lambrate: “Se ne vantava in carcere, nessuna attenuante per Hassine Hamis” - Milano – Aveva accoltellato il vice ispettore della Polizia Christian Di Martino alla stazione di Lambrate e in carcere Hassine Hamis si vantava della “sua superiorità proprio per aver colpito un poliziotto”, continuando ad avere “comportamenti arroganti e prevaricatori”. Per lui, la giudice dell’udienza preliminare di Milano Silvia Perrucci ha spiegato perché non ha riconosciuto nessuna attenuante al trentasettenne marocchino nelle motivazioni della sentenza con cui, il 23 gennaio, lo ha condannato con rito abbreviato a 12 anni e due mesi di reclusione per il tentato omicidio avvenuto la ... 🔗ilgiorno.it

Prima incendia la roulotte, poi prende a testate un poliziotto - Che l’incendio di quella roulotte, avvenuto intorno alle 19 di domenica 30 marzo in via Ventafridda a Bolzano, avesse natura dolosa i vigili del fuoco l’hanno capito subito. Proprio come la polizia, che si è messa immediatamente sulle tracce del piromane in questione imbattendosi, dopo poco, in... 🔗trentotoday.it