Accoltella 14 volte l’ex moglie al supermercato di Seriate negati i domiciliari | Daniel Manda resta in carcere

Daniel Manda, accusato di aver Accoltellato 14 volte l'ex mogie nel parcheggio del supermercato Lidl di Seriate (Bergamo) la mattina dell’Epifania. 🔗 La gip Lucia Graziosi ha rifiutato la richiesta di attenuazione della misura cautelare chiesta dall'avvocato Lorenzo Mele, legale di, accusato di averto 14l'ex mogie nel parcheggio delLidl di(Bergamo) la mattina dell’Epifania. 🔗 Fanpage.it

Accoltella 14 volte l’ex in Francia, poi arriva in commissariato a Milano sporco di sangue e si costituisce: arrestato 39enne - Il 39enne Iordan N., arrivato in Italia dopo una fuga di quasi 700 chilometri, ha confessato di aver pugnalato 14 volte l'ex in Francia. Quando è entrato in commissariato a Milano l'uomo era ancora sporco di sangue.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Accoltella 14 volte l’ex moglie in un parcheggio a Seriate, l’aggressore: “Non ricordo nulla, ho avuto un blackout” - "Ho avuto un blackout, non ricordo nulla". È questo il senso delle parole di Daniel Manda per spiegare il cortocircuito che gli avrebbe offuscato la mente la mattina dell'Epifania quando ha pugnalato 14 volte la moglie fuori dal supermercato Lidl a Seriate (Bergamo).Continua a leggere 🔗fanpage.it

Roma, prende a bastonate la moglie durante un litigio: lei reagisce e lo accoltella 10 volte - All'arrivo degli inquirenti, la donna avrebbe raccontato che questo era solito adottare comportamenti violenti nei suoi confronti L'articolo Roma, prende a bastonate la moglie durante un litigio: lei reagisce e lo accoltella 10 volte proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Accoltella più volte l'ex fidanzata 21enne: non accettava la fine della relazione durata 6 anni. Lei è gravissima - Ha cercato di uccidere l'ex fidanzata. Avrebbe colpito con due coltelli ... si sarebbe presentato con due coltelli colpendola più volte in più parti del corpo. Soccorsa dai genitori, la 21enne ... 🔗msn.com

Lecce, accoltella più volte l'ex fidanzata 21enne: non accettava la fine della relazione durata 6 anni. Lei è gravissima - Ha cercato di uccidere l'ex. Avrebbe colpito con due coltelli ... si sarebbe presentato con due coltelli colpendola più volte in più parti del corpo. Soccorsa dai genitori, la 21enne è stata ... 🔗msn.com