Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 29 aprile: Luigi Balzarini ed altre ricorrenze

29edLo ammetto: non avevo mai sentito parlare di lui, nonostante disputò da titolare la terza finale (spareggio) della Coppa Intercontinentale del ’63. Oltre cinquanta presenze in Serie A e 166 tra i cadetti: il 291935 era nato. Nel giorno del ventesimo compleanno di Manus Vrauwdeunt, vincitore di tre ‘scudetti’ e di una Coppa d’Olanda con il Feyenoord. Festeggia i settant’anni Rosolo Vailati, 18 gare nel massimo campionato con l’Avellino 3 193 in B tra Varese Palerno e Triestina. Il 291995 Antonio Bernardi disputava l’ultima partita in Serie A.P.S. I biancoverdi anche lui tra i grandi. Da calciatore è facile pensare a lui per l’accoppiata Coppa Italia-Coppa Uefa del ’90. Sapevate che con la maglia della Vecchia Signora andò in gol anche il 1° novembre 1987?compie sessant’anni Angelo Alessio. 🔗 Glieroidelcalcio.com