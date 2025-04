Abito da sposa space-chic mini coda in biondo wet trucco minimalista L' attrice 38enne regala un' ispirazione impeccabile per tutte le bride-to-be

Per ritirare il prestigioso Konbini Commitment Award durante il Canneseries Festival, l'attrice 38enne Nicola Coughlan ha scelto un Abito scultura bianco altamente scenografico. Abbinato a un beauty look minimalista e sofisticato, che esalta la chioma bionda e l'incarnato con la pelle di luna radiosa. "Bridgerton 4": in attesa della serie, Netflix ha annunciato il nuovo protagonista X Nicola Coughlan a Canneseries 2025Mentre tutti aspettano di vedere i look sorprendenti del prossimo Met Gala, la star di Bridgerton si fa notare al festival televisivo internazionale che promuove le serie televisive di tutto il mondo.

