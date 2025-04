Abiti usati raccolta porta a porta di Alia | il calendario

Alia Multiutility riattiva il servizio stagionale di raccolta a domicilio degli indumenti usati nei comuni dell'area di Prato e ad Agliana, Montale e Quarrata. A partire da venerdì 3 maggio, le famiglie residenti nei territori coinvolti potranno smaltire correttamente i capi d'abbigliamento dismessi grazie anche al ritiro 'porta a porta' effettuato dal personale incaricato, evitando così abbandoni su strada o fuori dai cassonetti.Nei giorni precedenti ai passaggi previsti, alle utenze verranno consegnati appositi sacchi per la raccolta degli indumenti, con l'indicazione delle giornate di ritiro. Il servizio prevede due passaggi per ogni area servita (Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vernio, Agliana, Montale e Quarrata), secondo il seguente calendario:PRATO SUD – Tavola, Iolo, Castelnuovo, Paperino, San Giorgio: sabato 3 maggio; sabato 7 giugnoPRATO SUD – Grignano, Badie: lunedì 5 maggio; lunedì 9 giugnoAGLIANA e MONTALE: lunedì 5 maggio; lunedì 9 giugnoQUARRATA: martedì 6 maggio; martedì 10 giugnoPRATO OVESTSUD – Casale, Tobbiana, Vergaio, Galciana, Maliseti: martedì 6 maggio; martedì 10 giugnoPRATO EST – Mezzana, Zarini, Soccorso: mercoledì 7 maggio; mercoledì 11 giugnoCARMIGNANO: giovedì 8 maggio; giovedì 12 giugnoPOGGIO A CAIANO: giovedì 8 maggio; giovedì 12 giugnoPRATO NORD – Galceti, Cilianuzzo, S.

