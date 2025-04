Abbandona scarti di auto in strada | i cittadini lo fotografano e lo segnalano denunciato

Abbandona scarti di auto in strada: i cittadini lo fotografano e lo segnalano, denunciato - Beccato in flagrante. Un cittadino ha pensato bene di liberarsi di scarti di auto abbandonandoli in Viale Europa sul ciglio della strada, in pieno giorno, come fosse una discarica. Peccato per lui che altri cittadini, attenti e responsabili, hanno immortalato e condiviso tutto con una foto molto... 🔗salernotoday.it

Litiga per una precedenza e infuriato abbandona l'auto in mezzo alla strada: automobilista denunciato - Un diverbio per questioni di precedenza si è trasformato in una denuncia per blocco stradale nei confronti di un automobilista riminese. L’episodio si è verificato qualche giorno fa nella zona nord della città, quando due conducenti ritrovatosi uno di fronte all’altro in corrispondenza di un... 🔗riminitoday.it

Angri, abbandona rifiuti d’auto in strada: incastrato da una foto, scatta la denuncia - A raccontare l’episodio è stato il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, che ha elogiato la collaborazione della comunità: «Grazie alla segnalazione e alla foto ricevuta — dove si distinguono chiarament ... 🔗agro24.it

Guida con patente falsa, abbandona rifiuti in autostrada: multato - Una multa pesante per abbandono di rifiuti, e una molto più pesante per la guida con una patente falsa. Ci rimetterà circa seimila euro, l'uomo individuato dalla Polstrada nel corso dei controlli dei ... 🔗rainews.it

Abbandona sacchi immondizia in autostrada, sanzionato - PORDENONE – Da inizio anno sono stati intensificati i controlli per i ‘turisti’ dei rifiuti in autostrada, ovvero gli automobilisti che abbandonano nelle aree di sosta immondizie di qualunque genere, ... 🔗pordenoneoggi.it