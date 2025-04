A Uomini e Donne si parla di “petting” e di intimità spinta Maria De Filippi deve intervenire nel Trono Over

Uomini e Donne di ieri Maria De Filippi sarebbe dovuta intervenire per interrompere un'accesa lite tra Agnese ed Enrico. La dama avrebbe raccontato i dettagli delle prestazioni del Cavaliere, spingendosi in termini scabrosi. Gemma Galgani è stata mollata da Arcangelo: ecco le anticipazioni del Trono Over. 🔗 Nella registrazione didi ieriDesarebbe dovutaper interrompere un'accesa lite tra Agnese ed Enrico. La dama avrebbe raccontato i dettagli delle prestazioni del Cavaliere, spingendosi in termini scabrosi. Gemma Galgani è stata mollata da Arcangelo: ecco le anticipazioni del. 🔗 Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Uomini e Donne: "Martina De Ioannon ha avuto la sua rivincita", parla un'ex protagonista di Temptation Islan - L'ex discussa protagonista di Temptation Island, Millie Moi, commenta il trono e la scelta della sua amica Martina De Ioannon a Uomini e Donne e lancia una frecciatina a Federica Petagna. 🔗comingsoon.it

Disturbi alimentari, atleti uomini e donne a rischio ma se ne parla ancora troppo poco. La dietologa Valeria Galfano: «Ogni organizzazione sportiva dovrebbe stabilire linee guida per l’identificazione precoce e la prevenzione» - Perché chi pratica sport a livello agonistico può cadere nei disturbi legati ai comportamenti alimentari? Quali sono le conseguenze? E quali gli sport in cui si è maggiormente a rischio? Ma soprattutto: come si può intervenire? Le questioni principali affrontate dalla specialista 🔗vanityfair.it

Uomini e Donne, Cristina Ferrara sotto accusa: parla la madre - Cristina Ferrara, da quando ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne per corteggiare Gianmarco Steri, è diventata protagonista di una vera e propria pioggia di segnalazioni. Accuse più o meno velate la dipingono come interessata solo alla visibilità e al mondo dello spettacolo. Ma adesso, a prendere la parola è la mamma di Cristina, Silvana Catullo, che rompe il silenzio e difende pubblicamente sua figlia con parole cariche d’amore e determinazione. 🔗anticipazionitv.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

A Uomini e Donne si parla di “petting” e di intimità spinta, Maria De Filippi deve intervenire nel Trono Over - Nella registrazione di Uomini e Donne di ieri Maria De Filippi sarebbe dovuta intervenire per interrompere un'accesa lite tra Agnese ed Enrico ... 🔗fanpage.it