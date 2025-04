A Sondalo con la bella stagione iniziano le sagre di paese

stagione delle sagre a Sondalo. Con l’arrivo della bella stagione, tornano gli appuntamenti più amati del territorio: le sagre di paese, vere e proprie occasioni per riscoprire le frazioni di Sondalo e vivere la loro autenticità tra natura, tradizione e convivialità.Primo. 🔗 Sondriotoday.it - A Sondalo, con la bella stagione, iniziano le sagre di paese Si apre ladelle. Con l’arrivo della, tornano gli appuntamenti più amati del territorio: ledi, vere e proprie occasioni per riscoprire le frazioni die vivere la loro autenticità tra natura, tradizione e convivialità.Primo. 🔗 Sondriotoday.it

