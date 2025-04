A San Lazzaro prende vita il Sentiero delle Farfalle

delle Farfalle. Si chiama il "Sentiero delle Farfalle" l'iniziativa promossa dall'Amministrazione. Un vero e proprio percorso aperto ai cittadini attraverso la semina di piante e fiori nei propri balconi, terrazzi o giardini in modo da favorire lo sviluppo di un habitat ideale per la presenza.

