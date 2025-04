A Roma la festa del Giubileo delle disabilità

Roma la festa del Giubileo delle disabilità.Servizio di Alessio Orlandi A Roma la festa del Giubileo delle disabilità TG2000. 🔗 Nei giardini di Castel Sant’Angelo aladel.Servizio di Alessio Orlandi AladelTG2000. 🔗 Tv2000.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roma si prepara al Giubileo degli Adolescenti e alla festa del Circo Massimo - Roma si prepara ad accogliere migliaia di pellegrini del Giubileo degli Adolescenti, in programma da venerdì 25 a domenica 27 aprile. Un “antispasto” del Giubileo dei Giovani in programma questa estate e che si annuncia ricco di eventi. Giubileo degli Adolescenti a Roma Come detto, il... 🔗romatoday.it

Giubileo delle persone con disabilità, martedì la festa con Rossella Brescia e Rudy Zerbi - Non si fermano gli appuntamenti giubilari. Dopo quello degli Adolescenti e a poche ore dalla fine delle celebrazioni per i funerali di papa Francesco, lunedì 28 a martedì 29 aprile si terrà il Giubileo delle persone con disabilità Il Giubileo delle persone con disabilità Secondo il... 🔗romatoday.it

Giubileo delle persone con disabilità, martedì la festa con Rossella Brescia e Rudy Zerbi - Non si fermano gli appuntamenti giubilari. Dopo quello degli Adolescenti e a poche ore dalla fine delle celebrazioni per i funerali di papa Francesco, lunedì 28 a martedì 29 aprile si terrà il Giubileo delle persone con disabilità Il Giubileo delle persone con disabilità Secondo il... 🔗romatoday.it

Cosa riportano altre fonti

In migliaia a Roma per il Giubileo della disabilità: la fragilità non è solo in sedia a rotelle; Giubileo delle persone con disabilità, lunedì 28 e martedì 29 aprile in diecimila a Roma per l’evento; Giubileo persone con disabilità. Borgo Guanella: “Alla conquista della Porta Santa per essere abbracciati da Gesù”; Oggi e domani il Giubileo delle persone con disabilità. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online