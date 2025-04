A Riolunato torna la festa del Maggio delle ragazze con sfilate e musiche tradizionali

Riolunato ritorna Il "Maggio delle ragazze", la manifestazione tradizionale, in programma ogni tre anni, che celebra il ritorno della bella stagione seguendo rituali secolari. L'evento si svolge in due momenti: mercoledì 30 aprile è in programma la sfilata notturna, con il paese illuminato.

Torna la festa del ‘Maggio delle Ragazze’ tra balli in piazza e serenate - Riolunato si appresta a rivivere una tradizione secolare. Mercoledì l’appuntamento serale con la sfilata al lume delle fiaccole ... 🔗msn.com

ARRIVA LA PRIVAVERA, RIOLUNATO: TORNA IL “MAGGIO DELLE RAGAZZE” - Nel video, le interviste a: Andrea Tonelli, Assessore Cultura Riolunato Stefania Neri, Direttivo “Maggio delle Ragazze” L’Appennino modenese si appresta ad accogliere il “Maggio delle Ragazze”, una tr ... 🔗tvqui.it

ARRIVA LA PRIVAVERA, RIOLUNATO, TORNA IL “MAGGIO DELLE RAGAZZE” - L’Appennino modenese si appresta ad accogliere il “Maggio delle Ragazze”, una tradizione che si svolge a Riolunato ogni tre anni, per celebrare l’arrivo della primavera e lo sbocciare degli amori tra ... 🔗tvqui.it