A Onno è incubo dobermann | morse tre persone il sindaco | Ora basta

Onno, frazione di Oliveto Lario, dove gli episodi di violenza riconducibili a due dobermann proseguono da tempo e sono tornati a destare preoccupazione nella cittadinanza, rendendo necessario un deciso intervento. Cani scappano da casa e aggrediscono i cittadini: la situazione si fa sempre più spinosa.

Cucine da Incubo per la prima volta all’estero - Sono tante le Cucine da Incubo da salvare. Per questo, per l’undicesima edizione in onda da domenica 6 aprile, Antonino Cannavacciuolo ha deciso di spingersi fino all’estero. Una vera e propria novità per il programma di Sky Uno, pronto ad intrattenere i telespettatori per sette settimane. La prima puntata avrà infatti come location Rottendorf, piccola cittadina situata tra Francoforte e Norimberga, nel centro della Germania. 🔗davidemaggio.it

Crisi St, oggi l’incontro a Roma: l’incubo dei tagli e la concorrenza di Catania - Agrate Brianza, 10 aprile 2025 – Una settimana fa la rabbia per il rinvio, ora, alla vigilia dell’incontro con il governo e l’azienda, i timori. Oggi, Fim, Fiom e Uilm saranno al ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme ad Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti per addentrarsi dopo mesi di attesa nel piano industriale di St e soprattutto “per conoscere, finalmente, le ricadute della riorganizzazione, il programma di tagli annunciato a fine 2024 e le conseguenze che avrà sui siti italiani, Agrate in particolare”. 🔗ilgiorno.it

Feroce incendio nella Patagonia argentina, l’incubo continua: bruciati 3.600 ettari - Un vasto incendio a El Bolson, nella provincia argentina di Rio Negro, ha già devastato oltre 3.600 ettari, pari a più di 5.000 campi da calcio, secondo quanto riferito dalle autorità. Restano in vigore gli ordini di evacuazione per diverse zone colpite. “Il problema è molto attuale, molto reale. Le evacuazioni continuano, il rischio continua”, ha spiegato Juan Carlos Martinez, presidente dei vigili del fuoco di El Bolson, ai media locali. 🔗thesocialpost.it

A Onno è incubo dobermann: morse tre persone, il sindaco: "Ora basta" - L'animale scappa di continuo dalla casa del proprietario, che non avrebbe rispettato un'ordinanza di Ats dello scorso anno. In vista una sanzione di 500 euro. "Chiediamo che il cane venga allontanato" ... 🔗leccotoday.it