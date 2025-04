A Napoli vertice Nato sulla sicurezza nel Mediterraneo | 130 ospiti da 48 Paesi il 26-27 maggio

vertice Nato sulla sicurezza è in programma a Napoli il 26 e 27 maggio. Lo ha comunicato la Prefettura in vista degli eventi per i 2500 anni di Napoli. 🔗 Ilè in programma ail 26 e 27. Lo ha comunicato la Prefettura in vista degli eventi per i 2500 anni di. 🔗 Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Un vertice Nato e omaggi a Croce e Totò per celebrare i 2.500 anni di Napoli: eventi da maggio a dicembre - Una N blu, stilizzata e arrotondata, che rimanda a un’onda, che vuole coinvolgere e che è simbolo di accoglienza e solidarietà. È questo il logo che accompagnerà il programma di iniziative definito dal comitato nazionale Neapolis 2500, istituito dal ministero degli Affari Esteri e dal ministero della Cultura per celebrare i 2.500 anni della città. Un simbolo che vuole trasmettere anche l’immagine di Napoli come una musa, ispiratrice delle arti, delle scienze e di un vastissimo patrimonio materiale e immateriale che attraversa la sua storia millenaria. 🔗ildenaro.it

ASCOLTI SERIE A 32° GIORNATA: LAZIO-ROMA AL VERTICE, SEGUONO IL NAPOLI E L’INTER - Gli ascolti della trentaduesima giornata della Serie A EniLive con le solite dieci sfide. La partita più vista è il derby Lazio-Roma con 1.261.000 telespettatori. Bene anche Napoli-Empoli a 779.000 e Inter-Cagliari con 677.320 telespettatori. Di seguito il dettaglio delle partite. Data Partita Orario Telespettatori 11 aprile 2025 Udinese-Milan 20:46-22:38 513.292 12 aprile 2025 Venezia-Monza 15:03-17:00 172. 🔗bubinoblog

Prove tecniche di convivenza: al vertice Nato la prima volta di Hegseth - https://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2025/02/Prove-tecniche-di-convivenza-al-vertice-Nato-la-prima-volta-di-Hegseth_20250213_video_15254981.mp4 L'articolo Prove tecniche di convivenza: al vertice Nato la prima volta di Hegseth proviene da ILFOGLIETTONE.IT. 🔗ilfogliettone.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Napoli vertice Nato sulla sicurezza nel Mediterraneo: 130 ospiti da 48 Paesi il 26-27 maggio; Nato, a Napoli vertice Nato-paesi Mediterraneo su sicurezza; A Napoli vertice Nato sulla sicurezza aperto a paesi Euromed; Il vertice Nato apre “Napoli Musa”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

A Napoli vertice Nato sulla sicurezza nel Mediterraneo: 130 ospiti da 48 Paesi il 26-27 maggio - Il vertice Nato sulla sicurezza è in programma a Napoli il 26 e 27 maggio. Lo ha comunicato la Prefettura in vista degli eventi per i 2500 anni di Napoli. 🔗fanpage.it

A Napoli vertice Nato sulla sicurezza aperto a paesi Euromed - NAPOLI - Un vertice Nato sulla sicurezza del Mediterraneo si terrà a Napoli il 26 e il 27 maggio prossimi: sarà il primo grande appuntamento in programma nell'ambito delle celebrazioni per Neapolis ... 🔗ansa.it

Il vertice Nato apre “Napoli Musa” - NAPOLI. Il vertice Nato sulla sicurezza del Mediterraneo, in programma il 26 e 27 maggio, aprirà “Napoli Musa", il programma ideato dal comitato nazionale Neapolis 2500, istituito dal ministero degli ... 🔗ilroma.net