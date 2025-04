A Morbegno la Biciclettata con merenda | un pomeriggio tra sport natura e inclusione

pomeriggio all’aria aperta, tra pedalate, giochi e una merenda speciale: domenica 11 maggio, dalle 14.00 alle 18.00, Morbegno ospiterà la “Biciclettata con merenda”, un evento gratuito e aperto a tutti che rientra nel palinsesto dei ‘Giochi delle contrade’, pensato per promuovere lo sport, la. 🔗 Sondriotoday.it - A Morbegno la “Biciclettata con merenda”: un pomeriggio tra sport, natura e inclusione Unall’aria aperta, tra pedalate, giochi e unaspeciale: domenica 11 maggio, dalle 14.00 alle 18.00,ospiterà la “con”, un evento gratuito e aperto a tutti che rientra nel palinsesto dei ‘Giochi delle contrade’, pensato per promuovere lo, la. 🔗 Sondriotoday.it

