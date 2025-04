A Montesilvano riparte il turno notturno della polizia locale | controlli e prevenzione fino al 30 settembre

fino al 30 settembre torna a Montesilvano il turno notturno della polizia locale, dalle ore 19 all'una. Il servizio fa parte del progetto di sicurezza urbana del Comune "Estate 2025".L'iniziativa, finanziata con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. 🔗 Ilpescara.it - A Montesilvano riparte il turno notturno della polizia locale: controlli e prevenzione fino al 30 settembre A partire dal primo maggio eal 30torna ailnot, dalle ore 19 all'una. Il servizio fa parte del progetto di sicurezza urbana del Comune "Estate 2025".L'iniziativa, finanziata con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. 🔗 Ilpescara.it

