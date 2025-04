A Milano raddoppiano le aree a sfalcio ridotto | Benefici per la biodiversità così mitighiamo anche gli effetti del cambiamento climatico

Milano, 29 aprile 2025 – La aree a sfalcio ridotto? Non sono pù una sperimentazione ma una politica adottata in modo permanente, almeno nel Comune di Milano. Palazzo Marino ha infatti deciso di raddoppiare le zone interessate, in cui l’erba sarà mantenuta più alta. Questo nonostante le polemiche politiche che – già dalla scorsa estate – hanno accompagnato l’iniziativa. In sostanza le aree a sfalcio ridotto passeranno da 54 a 111 (in tutti i Municipi) e saranno distribuite su 1,8 milioni di metri quadrati. Dato considerevole, dal momento che il Comune gestisce direttamente 19 milioni di verde urbano. Ma come mai? Secondo il Comune l'obiettivo è quello di promuovere la sostenibilità ambientale, anche alla luce dei risultati in termini di aumento di biodiversità, riscontrati proprio in alcune di queste aree monitorate dalla nature tech-company 3Bee e dall'Università degli Studi Milano-Bicocca. 🔗 Ilgiorno.it - A Milano raddoppiano le aree a sfalcio ridotto: “Benefici per la biodiversità, così mitighiamo anche gli effetti del cambiamento climatico” , 29 aprile 2025 – La? Non sono pù una sperimentazione ma una politica adottata in modo permanente, almeno nel Comune di. Palazzo Marino ha infatti deciso di raddoppiare le zone interessate, in cui l’erba sarà mantenuta più alta. Questo nonostante le polemiche politiche che – già dalla scorsa estate – hanno accompagnato l’iniziativa. In sostanza lepasseranno da 54 a 111 (in tutti i Municipi) e saranno distribuite su 1,8 milioni di metri quadrati. Dato considerevole, dal momento che il Comune gestisce direttamente 19 milioni di verde urbano. Ma come mai? Secondo il Comune l'obiettivo è quello di promuovere la sostenibilità ambientale,alla luce dei risultati in termini di aumento di, riscontrati proprio in alcune di questemonitorate dalla nature tech-company 3Bee e dall'Università degli Studi-Bicocca. 🔗 Ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

Nuovi alberi e panchine, sfalcio d'erba e potature: così Cerignola rinnova le aree verdi - CERIGNOLA - Piantumazione di nuovi alberi, posa in opera di panchine, sfalcio dell’erba e potatura delle alberature: il servizio di manutenzione del verde pubblico urbano e delle borgate prosegue come da programma, a Cerignola, al fine di assicurare la cura delle aree verdi cittadine. A... 🔗foggiatoday.it

Nuove aree a bando per le case a basso prezzo a Milano - Altre aree si aggiungono al "piano casa" del Comune di Milano, con l'obiettivo di arrivare a offrire 10mila appartamenti a canone calmierato nell'arco di un decennio. Come già annunciato a ottobre 2024, le nuove aree oggetto dell'avviso esplorativo si trovano in via Bovisasca, via Pitagora, via... 🔗milanotoday.it

Prorogate le zone rosse istituite a Milano per la sicurezza: quali sono le nuove aree e cosa cambierà - Le zone rosse istituite a Milano come misura per garantire la sicurezza in città sono state prorogate fino al prossimo settembre. Non solo, la lista delle aree rosse esistenti si allunga. Dal primo di aprile si aggiungeranno anche quelle di via Padova, delle Colonne di San Lorenzo e il quartiere dei Fiori di Rozzano.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Milano raddoppiano le aree a sfalcio ridotto: “Benefici per biodiversità, così mitighiamo anche effetti del cambiamento climatico”; Raddoppiano i prati di Milano dove l'erba non sarà tagliata (così spesso); Milano aumenta prati fioriti e a sfalcio ridotto per biodiversità; - Verde. Si raddoppiano nelle aree meno coltivate e nei prati fioriti della città.. 🔗Ne parlano su altre fonti

A Milano raddoppiano le aree a sfalcio ridotto: “Benefici per biodiversità, così mitighiamo anche effetti del cambiamento climatico” - Milano, 29 aprile 2025 – La aree a sfalcio ridotto? Non sono pù una sperimentazione ma una politica adottata in modo permanente, almeno nel Comune di Milano. Palazzo Marino ha infatti deciso di raddop ... 🔗msn.com

Milano aumenta prati fioriti e a sfalcio ridotto per biodiversità - Milano, 29 apr. (askanews) – Raddoppiano a Milano le aree a sfalcio ridotto: le aree verdi in cui l’erba sarà mantenuta più alta passano da 54 a 111, distribuite in tutti i Municipi per un totale di c ... 🔗askanews.it

A Milano raddoppiano le aree a sfalcio ridotto e i prati fioriti - MILANO (ITALPRESS) – Raddoppiano a Milano le aree a sfalcio ridotto: le aree verdi in cui l’erba sarà mantenuta più alta passano da 54 a 111, distribuite in tutti i Municipi per un totale di circa 1,8 ... 🔗msn.com