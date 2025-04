A Milano in coda per più di 7 ore per comprare i pupazzetti Lububu | il video

Milano si sono registrate code chilometriche fuori dal negozio Pop Mart. Il motivo? Acquistare i Lububu, pupazzetti dall'aspetto pop da agganciare alla borsa. 🔗 si sono registrate code chilometriche fuori dal negozio Pop Mart. Il motivo? Acquistare idall'aspetto pop da agganciare alla borsa. 🔗 Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Incidente tra più auto in tangenziale a Milano: coda di 10 km, traffico in tilt - Per colpa di un incidente tra diverse auto sulla Tangenziale Est di Milano si sono formate lunghe code di auto nelle prime ore del mattino di giovedì. A riferirlo è Milano Serravalle, ente che gestisce il sistema di tangenziali della città. In particolare, tra Barriera Sesto San Giovanni e Milano... 🔗milanotoday.it

I comuni più ricchi della Lombardia, Milano è al sesto posto - Chi pensa alla Lombardia immagina subito Milano, le sue banche, le sue multinazionali, la moda e i grattacieli di Porta Nuova. Ma dietro la vetrina scintillante si nasconde una realtà ben più sfaccettata, fatta di picchi di benessere e sacche di povertà che convivono nella stessa regione. A raccontarlo sono i numeri del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che svelano un divario profondo tra chi dichiara quasi 50mila euro l’anno e chi si ferma poco sopra i 16mila. 🔗quifinanza.it

Oggi il Pilates conosce un vero e proprio boom (e un aumento della "quota maschile” dei praticanti). Quali benefici lo giustificano? Ne abbiamo parlato con la persona più qualificata: Anna Maria Cova, che nel 1989 - pioniera assoluta in Italia - “importò” la disciplina da New York a Milano - I benefici del Pilates? «Se la tua colonna vertebrale è rigida, a 30 anni sei vecchio. Se è flessibile, a 60 sei giovane… Curala, mantenendola mobile». Parola di Joseph Hubertus Pilates in persona, tedesco naturalizzato americano: è ormai passato un secolo da quando mise a punto la tecnica di allenamento che porta il suo nome. E che oggi, dopo un aumento graduale ma costante dei praticanti, conosce un vero e proprio boom. 🔗iodonna.it

Su questo argomento da altre fonti

Scontro auto furgone sulla Milano-Meda: morto sul colpo un uomo di 56 anni; Pasticcerie a Milano: dove fare la coda la domenica mattina; Colazione in centro a Milano, prezzi e classifica dei 10 migliori bar; I titoli di coda sono sempre più lunghi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media