A Milano il ricordo di Sergio Ramelli

Sergio Ramelli, militante diciottenne del Fronte della gioventù, aggredito a sprangate sotto casa a Milano da un gruppo di studenti di Avanguardia Operaia. Fratelli d'Italia e Regione Lombardia lo hanno commemorato con un convegno, il premier Meloni ha inviato un messaggio. Colpito solo per le sue idee, Ramelli morì dopo 47 giorni di agonia. Ci vollero anni per individuare e condannare i suoi assassini, all'epoca tutti studenti di Medicina. Per celebrare la sua memoria un francobollo e l'intitolazione di alcune vie in vari comuni lombardi. Anche il presidente del Senato La Russa fa appello alla pacificazione. A Milano commemorazioni, istituzionali e anche di movimenti dell'estrema destra. "Il saluto romano non ci appartiene", dice il ministro Santanchè. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano, 23 assolti: “Nessun reato, solo omaggio e ricordo” - Lo scorso novembre il Tribunale di Milano ha assolto 23 imputati per "manifestazione fascista" per aver risposto alla "chiamata del presente" e fatto il "saluto romano" al corteo in memoria di Sergio Ramelli nel 2019. Per i giudici, quei gesti hanno avuto "solo una specifica valenza di omaggio e di ricordo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sergio Ramelli, l'ex sindaco Gabriele Albertini: “Una via a Milano quando torneremo noi” - Milano – Giorgia Meloni e Ignazio La Russa sottolineano la traiettoria via via compiuta dalla vicenda umana e politica di Sergio Ramelli. Per il presidente del Consiglio “è terribilmente difficile associare a questa vicenda valori quali misericordia, perdono, pietas” ma, premesso questo, “oggi, dopo 50 anni, una memoria che per troppo tempo è stata di una parte iniziata ad essere condivisa” e con cui “tutti devono fare i conti”. 🔗ilgiorno.it

L’ultimo sfregio alla memoria di Sergio Ramelli: a testa in giù in una libreria Feltrinelli di Milano - “Ora alla libreria Feltrinelli in Stazione Centrale a Milano. Ci sono persone che dovrebbero vergognarsi di stare al mondo. Ma non sanno cos’è, la vergogna. Pasolini scrisse che si trattava dì razzismo: non sbagliava. Per quanto vi crediate assolti, sarete per sempre coinvolti”, è il post del giornalista e scrittore Giuseppe Culicchia, autore del libro “Uccidere un fascista. Sergio Ramelli, una vita spezzata dall’odio”: la denuncia di uno “sfregio” evidente alla memoria del giovane militante del Fronte della Gioventù di cui in questi giorni si ricordano i 50 dal suo omicidio per mano di ... 🔗secoloditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi era Sergio Ramelli ucciso nel 1975, polemiche su commemorazione e intolazioni al militante di FdG; Meloni: Tutti devono fare i conti con la storia di Sergio Ramelli; Cos’ha detto Giorgia Meloni sulla “assurda” morte di Sergio Ramelli, ucciso da militanti di estrema sinistra; Sergio Ramelli, 50 anni fa la morte a Milano: a palazzo Lombardia Fontana e La Russa per ricordare il militante del Fronte della Gioventù, poi il corteo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chi furono gli assassini di Sergio Ramelli morto a Milano 50 anni fa, ucciso a colpi di chiavi inglesi - Sergio Ramelli morto a Milano 50 anni fa, l'omicidio e il processo: chi furono condannati per l'aggressione allo studente militante di estrema destra ... 🔗virgilio.it

Sergio Ramelli, a 50 anni dalla morte resta un esempio di coerenza e coraggio contro la violenza politica - MILANO – Il 29 aprile di 50 anni fa moriva tragicamente a Milano Sergio Ramelli, di soli 18 anni, dopo un mese e mezzo di agonia in ospedale. Sergio era stato aggredito il 13 marzo sotto casa sua, men ... 🔗laprovinciadivarese.it

Sergio Ramelli, il ricordo di Giorgia Meloni: «C’è ancora chi crede all’odio» - Per chi come lei è cresciuta a destra, la ricorrenza non poteva passare sotto silenzio. E infatti Giorgia Meloni dedica un lungo videomessaggio alla memoria di Sergio Ramelli, il ... 🔗ilmessaggero.it