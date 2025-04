A Marghera una serata di improvvisazioni musicali su opere audiovisive

Marghera ospita un evento unico nel suo genere: un'esperienza percettivo-emotiva in tempo reale, in cui musica improvvisata e arte visiva si fondono in una performance dal forte impatto sensoriale. Protagonista della serata è "Colore". Domenica 4 maggio, alle ore 20.30, il locale Al Vapore di Marghera ospita un evento unico nel suo genere: un'esperienza percettivo-emotiva in tempo reale, in cui musica improvvisata e arte visiva si fondono in una performance dal forte impatto sensoriale. Protagonista della serata è "Colore".

