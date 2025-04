A Giaveno scoperta una casa-famiglia con due anziani in condizioni di degrado multa ai proprietari

Giaveno sono intervenuti in un’abitazione del centro cittadino e vi hanno scoperto una casa-famiglia abusiva. All’interno di un appartamento ancora in fase di ristrutturazione sono stati. 🔗 Torinotoday.it - A Giaveno scoperta una casa-famiglia con due anziani in condizioni di degrado, multa ai proprietari Lo scorso 17 marzo 2025, a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini, gli agenti della polizia locale disono intervenuti in un’abitazione del centro cittadino e vi hanno scoperto unaabusiva. All’interno di un appartamento ancora in fase di ristrutturazione sono stati. 🔗 Torinotoday.it

